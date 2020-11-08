В России за сутки выявлено 20 498 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

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8 ноября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Alexey Hulsov с сайта Pixabay

Третий раз подряд оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России регистрирует больше 20 тысяч заболевших COVID-19 за последние сутки. По данным оперштаба на 8 ноября, за 24 часа выявлено 20 498 человек с коронавирусной инфекцией нового типа.

В субботу, 7 ноября, сообщалось о 20 396 новых зараженных ковидом. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 1 774 334 человека.

За сутки в России скончались 286 человек, всего — 30 537 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

В нашей стране за сутки выздоровели 11 492 пациента. Всего вылечены 1 324 419 пациентов. Под наблюдением медиков остаются порядка 421 тысяч человек.

С 8 ноября начал действовать приказ Минздрава РФ по лечению заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 амбулаторно.