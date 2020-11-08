В России за сутки выявлено 20 498 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19
8 ноября 2020, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
Третий раз подряд оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России регистрирует больше 20 тысяч заболевших COVID-19 за последние сутки. По данным оперштаба на 8 ноября, за 24 часа выявлено 20 498 человек с коронавирусной инфекцией нового типа.
В субботу, 7 ноября, сообщалось о 20 396 новых зараженных ковидом. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 1 774 334 человека.
За сутки в России скончались 286 человек, всего — 30 537 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.
В нашей стране за сутки выздоровели 11 492 пациента. Всего вылечены 1 324 419 пациентов. Под наблюдением медиков остаются порядка 421 тысяч человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.