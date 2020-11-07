Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам, за нарушение - штраф 3 тысячи рублей

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам, за нарушение - штраф 3 тысячи рублей
фото: pixabay.com

В Москве владельцам личных автомобилей запретили ездить по выделенным полосам. Запрет на проезд по выделенным полосам для личного автотранспорта в столице начал действовать в субботу, 7 ноября.

Нарушителям грозят штрафы. До этого момента проезд по некоторым выделенным полосам автомобилистам разрешался по выходным дням и праздникам. Теперь автовладельцы должны быть внимательны, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы. Штраф за выезд на выделенные полосы составляет три тысячи рублей. 

В пресс-службе департамента транспорта Москвы подчеркнули, что введенный запрет поспособствует общественному транспорту ездить без задержек, а автомобилистам избежать случайных штрафов.

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью