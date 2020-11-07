В Москве автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам, за нарушение - штраф 3 тысячи рублей
7 ноября 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]
В Москве владельцам личных автомобилей запретили ездить по выделенным полосам. Запрет на проезд по выделенным полосам для личного автотранспорта в столице начал действовать в субботу, 7 ноября.
Нарушителям грозят штрафы. До этого момента проезд по некоторым выделенным полосам автомобилистам разрешался по выходным дням и праздникам. Теперь автовладельцы должны быть внимательны, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы. Штраф за выезд на выделенные полосы составляет три тысячи рублей.
В пресс-службе департамента транспорта Москвы подчеркнули, что введенный запрет поспособствует общественному транспорту ездить без задержек, а автомобилистам избежать случайных штрафов.
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