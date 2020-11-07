Правительство может признать Ингушетию первым в истории России регионом-банкротом

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7 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Год назад врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил об ожидающем республику «коллапсе» в том случае, если к проблеме, которая касается состояния финансов региона, не подключатся федеральные власти. Дефицит бюджета региона за 2020-й год вырос до 67 млн рублей, а уровень госдолга - на 64%. Сейчас республика должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей, притом что ее доходы составили всего 2,65 млрд. 29 октября премьер-министр Михаил Мишустин поручил республиканским властям подготовить план повышения платежеспособности и заключить соглашение с Минфином о передаче части полномочий по финансовой политике федеральному центру.

Таким образом, по сути, правительство России может признать Ингушетию первым в истории страны регионом-банкротом. Теперь за всеми расходами Ингушетии будет следить уполномоченный от Министерства финансов, а республика не сможет самостоятельно занимать деньги и привлекать инвесторов.

Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климов сообщает, что формально процедура объявления о неплатежеспособности может применяться, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в случае наличия у региона просроченной задолженности в размере свыше 30% от объема собственных налоговых и неналоговых поступлений.

«Это самый дотационный регион России: доля дотаций в нем превышает 80% бюджета республики. Кроме того, Ингушетия занимает второе место по темпам роста объемов государственного долга, - подчеркивает эксперт.

Профессор Наталья Зубаревич отмечает, что собственный план по восстановлению бюджетной платежеспособности разрабатывают все регионы с высокой долговой нагрузкой. Суть его в том, что Минфин более тщательно контролирует расходы извне.

«Для Ингушетии это очень хорошая история. Но в других регионах, где также было введено внешнее ведение расходов, степень противодействия мерам федеральных властей была невысока: они хотели получать помощь, и поэтому шли на условия Минфина. А вот что будет происходить в Ингушетии - для меня вопрос», - говорит Зубаревич.

Жесткий контроль бюджета в период кризиса может привести к некоторым побочным эффектам. Наталья Зубаревич отмечает, что когда «на счетчик» поставили Мордовию - она резко уменьшила траты на социалку», и это никакого благополучия региону не принесло.

Известно, что механизм ведения расходов извне ранее внедрялся в Хакасии и Мордовии, но, несмотря на внушительные задолженности федеральному бюджету, ни один из этих субъектов в прошлом не был объявлен «неплатежеспособным». Ингушетия может стать первым случаем применения главы о банкротстве регионов в Бюджетном кодексе за 16 лет существования этой нормы.

Тем временем аналитики Газпромбанка прогнозируют, что в 2020 году суммарный дефицит бюджетов российских регионов составит около 830 млрд рублей. При этом объем трансфертов из федерального бюджета снизится в следующем году в шесть раз - с 782 до 130 млрд рублей. В результате почти все регионы будут вынуждены затыкать пробоины в бюджетах с помощью новых банковских кредитов.

Вполне возможно, что механизм банкротства вскоре может понадобиться и другим регионам, которые находятся в сложном финансовом положении. Аутсайдерами в этом плане являются Мордовия, Псков, Орел, Смоленск и Курган. Трансфертов из федерального бюджета для латания всех дыр в следующем году явно не хватит.