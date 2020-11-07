Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука сообщил о его состоянии после ДТП

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7 ноября 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Состояние вице-премьера России Алексея Оверчука, попавшего в пятницу, 6 ноября, вечером в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в настоящее время стабильное. Пресс-секретарь вице-премьера Андрей Матвеев сообщил, что в ближайшее время Алексей Логвинович будет находиться под наблюдением врачей.

По информации столичной ГИБДД, около 20.30 мск на Кутузовском проспекте столкнулись два автомобиля. Пострадавшего замглавы российского правительства Алексея Оверчука доставили в Центральную клиническую больницу.

Водитель вице-премьера пострадал, у него диагностированы сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

По данным источника ТАСС, водитель автомобиля «Таврия» не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где столкнулся с машиной вице-премьера и другим автомобилем.

Оверчук до 2020 года работал заместителем главы Федеральной налоговой службы. Михаил Мишустин взял его в правительство, когда стал премьер-министром. В кабмине Оверчук курирует отношения с международными организациями.