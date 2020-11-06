Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в аварии на Кутузовском проспекте
6 ноября 2020, 22:36[ «Аргументы Недели» ]
Автомобиль вице-премьера столкнулся около 20:30 мск. с другим на разделительной полосе в районе 7-го км Кутузовского проспекта. Алексея Оверчука госпитализировали в московскую ЦКБ.
В результате аварии пострадали два человека, один из них был зажат в салоне. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель авто отечественной марки, который выехал на разделительную полосу.
BMW, в котором находился вице-премьер Алексей Оверчук в момент ДТП, лишился колеса. Оно вместе с осью отлетело в сторону. О характере травм Оверчука пока не сообщается.
Ранее было опубликовано видео с места аварии в Москве, где машина влетела в остановку.
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