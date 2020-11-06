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Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в аварии на Кутузовском проспекте

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в аварии на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте, фото: Фото: vk_moscow / VK

Автомобиль вице-премьера столкнулся около 20:30 мск. с другим на разделительной полосе в районе 7-го км Кутузовского проспекта. Алексея Оверчука госпитализировали в московскую ЦКБ.

В результате аварии пострадали два человека, один из них был зажат в салоне. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель авто отечественной марки, который выехал на разделительную полосу.

BMW, в котором находился вице-премьер Алексей Оверчук в момент ДТП, лишился колеса. Оно вместе с осью отлетело в сторону.
О характере травм Оверчука пока не сообщается.

Ранее было опубликовано  видео с места аварии в Москве, где машина влетела в остановку.

НС

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