Опубликовано видео с места аварии в Москве, где машина влетела в остановку

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5 ноября 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

остановка, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали видео с места аварии на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы. 5 ноября в автобусную остановку въехала женщина на автомобиле Nissan Qashqai.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что машина стояла в пробке, а потом резко изменила траекторию движения и выехала на тротуар. Полиция проверяет, было ли это умышленное действие со стороны водителя или нет.

На кадрах можно заметить врезавшийся в остановку автомобиль. Вокруг места происшествия столпились люди. По словам девушки-очевидца, пострадали два человека.

«Я вызывала скорую … На остановке была женщина с мальчиком, с ним все в порядке и еще, по-моему, два человека пострадали. Сколько человек в машине было - я не видела», - пояснила она.

В МЧС уточнили, что в больницу госпитализировали 65-летнюю пенсионерку с ушибами.

Ранее сообщалось, что могли пострадать четыре человека, которые находились в автомобиле.