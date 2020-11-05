Опубликовано видео с места аварии в Москве, где машина влетела в остановку

СМИ опубликовали видео с места аварии на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы. 5 ноября в автобусную остановку въехала женщина на автомобиле Nissan Qashqai.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что машина стояла в пробке, а потом резко изменила траекторию движения и выехала на тротуар. Полиция проверяет, было ли это умышленное действие со стороны водителя или нет.
На кадрах можно заметить врезавшийся в остановку автомобиль. Вокруг места происшествия столпились люди. По словам девушки-очевидца, пострадали два человека.
«Я вызывала скорую … На остановке была женщина с мальчиком, с ним все в порядке и еще, по-моему, два человека пострадали. Сколько человек в машине было - я не видела», - пояснила она.
В МЧС уточнили, что в больницу госпитализировали 65-летнюю пенсионерку с ушибами.
Ранее сообщалось, что могли пострадать четыре человека, которые находились в автомобиле.