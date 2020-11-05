В центре Москвы автомобиль въехал в остановку

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5 ноября 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

знак стоп, фото: pixabay.com

В четверг, 5 ноября, на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«На Садовой-Триумфальной, 16с1 автомобиль наехал на остановку общественного транспорта... На месте работают оперативные службы. Детали уточняются», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что движение по одной полосе ограничили.

По предварительным данным, машиной управляла женщина. В результате аварии пострадали несколько человек, все они находились в машине - две женщины и два ребенка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сбили 10-летнего ребенка.