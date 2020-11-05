В центре Москвы автомобиль въехал в остановку

5 ноября 2020, 14:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
В четверг, 5 ноября, на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«На Садовой-Триумфальной, 16с1 автомобиль наехал на остановку общественного транспорта... На месте работают оперативные службы. Детали уточняются», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что движение по одной полосе ограничили.
По предварительным данным, машиной управляла женщина. В результате аварии пострадали несколько человек, все они находились в машине - две женщины и два ребенка.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре сбили 10-летнего ребенка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.