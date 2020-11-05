В Краснодаре водитель сбил 10-летнего ребёнка

Четвёртого ноября в Краснодаре произошло ДТП с участием ребёнка, 10-летний мальчик скончался по пути в больницу.
По информации городской пресс-службы УМВД, трагедия произошла около половины второго дня. "Ford Fiesta" сбил ребёнка на улице Кореновской, спасти мальчика не удалось.
Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что так же в краевой столице женщина сбила ребёнка, который переезжал пешеходный переход на самокате.
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