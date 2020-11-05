В Краснодаре водитель сбил 10-летнего ребёнка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 ноября 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

t.me/tipichkras

Четвёртого ноября в Краснодаре произошло ДТП с участием ребёнка, 10-летний мальчик скончался по пути в больницу.



По информации городской пресс-службы УМВД, трагедия произошла около половины второго дня. "Ford Fiesta" сбил ребёнка на улице Кореновской, спасти мальчика не удалось.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что так же в краевой столице женщина сбила ребёнка, который переезжал пешеходный переход на самокате.