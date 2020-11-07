Синоптик Людмила Паршина предупредила о резком и затяжном похолодании в Москве
7 ноября 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Наступившие выходные в Москве станут последними теплыми днями. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Женщина пояснила: в понедельник, 9 ноября, температура в столице резко упадет на пять-восемь градусов. При этом ночью возможны слабые заморозки. В октябре, как напомнила Паршина, температура в городе не была отрицательной.
"Просто мы уже избалованы осенним теплом. Похолодание покажется из-за этого резким", — пояснила эксперт.
Специалист предупредила о гололедице. В частности, 14—15 ноября — в эти дни возможны осадки.
Похолодание, отметила синоптик, будет затяжным: оно продлится до 15 ноября.
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