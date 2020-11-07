Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

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7 ноября 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Пока трудно сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России дальше, но на пандемию можно влиять. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, ВОЗ сейчас наблюдает быстрый рост новых случаев заболевания, лишь в нескольких странах в Европе он не фиксируется.

Представитель ВОЗ в РФ отметила необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

«Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса», - заверила Вуйнович.

Ранее сообщалось: Анна Попова назвала самые опасные места, где можно заразиться коронавирусом.