Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс

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7 ноября 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Облака. Фото: pixabay.com

Без опоздания вылетел первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" из Токио в Москву. Об этом сообщили в международном терминале токийского аэропорта Ханэда.

"Рейс "Аэрофлота" SU261 до Москвы вылетел вовремя, точнее, на две минуты раньше указанного времени", — отметили сотрудники службы.

Известно: последний регулярный рейс авиакомпании Токио-Москва состоялся 29 марта, затем из-за коронавируса регулярное сообщение прекратили. Последующие рейсы осуществляли только по программе вывоза оставшихся за границей россиян.

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