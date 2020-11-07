Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "компании "Аэрофлот"
7 ноября 2020, 08:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Без опоздания вылетел первый с конца марта регулярный рейс "Аэрофлота" из Токио в Москву. Об этом сообщили в международном терминале токийского аэропорта Ханэда.
"Рейс "Аэрофлота" SU261 до Москвы вылетел вовремя, точнее, на две минуты раньше указанного времени", — отметили сотрудники службы.
Известно: последний регулярный рейс авиакомпании Токио-Москва состоялся 29 марта, затем из-за коронавируса регулярное сообщение прекратили. Последующие рейсы осуществляли только по программе вывоза оставшихся за границей россиян.
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