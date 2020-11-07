Сотрудники ГУМЧС России по Волгоградской области поделились, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа
7 ноября 2020, 07:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Специалисты ГУМЧС России по Волгоградской области рассказали, почему 80% раненных при ДТП умирают в первые три часа.
Сотрудники отметили: особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% пострадавших погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь.
Также спасатели добавили, что около 75% всех происшествий случается из-за нарушения водителями правил дорожного движения. В частности, это превышение скорости, игнорирование знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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