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Сотрудники ГУМЧС России по Волгоградской области поделились, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сотрудники ГУМЧС России по Волгоградской области поделились, почему 80% раненных в ДТП погибают за три часа
Автобус. Фото: pixabay.com

Специалисты ГУМЧС России по Волгоградской области рассказали, почему 80% раненных при ДТП умирают в первые три часа.

Сотрудники отметили:  особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% пострадавших погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь.

Также спасатели добавили, что около 75% всех происшествий случается из-за нарушения водителями правил дорожного движения. В частности, это превышение скорости, игнорирование знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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