В Петербурге основной причиной заражения коронавирусом становится отсутствие масок

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6 ноября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Большинство заболевших коронавирусом в Петербурге не носили маски. Об этом сообщила замруководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

По ее словам, при сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что не пользовались масками до 80% заболевших, услугами общественного транспорта без применения масок пользовались более 70% больных, от 65% до 88% больных указали на посещение крупных ТРЦ.

Катаева также отметила, что в конце октября-начале ноября жители Петербурга стали более ответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Петербурге.