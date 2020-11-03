Беглов доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Петербурге

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3 ноября 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник, 3 ноября, доложил президенту РФ Владимиру Путину и ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в северной столице.

Беглов сообщил, что в Петербурге более 900 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки. Как он отметил, для Петербурга ситуация не критическая, но сложная.

По данным главы северной столицы, за весь период пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге COVID-19 выявлен более чем у 64 тысяч человек. "В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек", — сказал Беглов на встрече с главой государства.

По данным губернатора, в Петербурге работает 21 стационар: 18 стационаров – городские и 3 стационара мы задействовали Минздрава. В них размешено 7 913 коек, которые работают по ковидным больным. В городе сохраняется резерв коечного фонда. В настоящее время занято почти 80 процентов.

Власти Петербурга продлили до 29 ноября ограничения из‑за коронавируса.

Для сокращения риска распространения COVID-19:

Действует обязательный перчаточно-масочный режим в общественных места, транспорте, такси, машинах каршеринга и пр.

Гражданам старше 65 лет, а также жителям, которые имеют хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны строго соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды.

Выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста продлятся автоматически, личного обращения в МФЦ не требуется.

Народный артист России Иван Краско продолжает лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге.