Глава Минздрава РФ считает, что регионам при необходимости нужно перераспределять врачей

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6 ноября 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами заявил, что региональным властям следует при необходимости перераспределять врачей.

По его словам, это можно сделать, привлекая к работе с пациентами медиков, к которым сейчас реже обращаются.

«Можно будет привлекать к работе с пациентами в амбулаторном и стационарном звене врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось», – отметил Мурашко.

Ранее глава Минздрава РФ призвал жителей страны внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.