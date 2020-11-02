Глава Минздрава РФ призвал жителей страны внести свой вклад в борьбу с коронавирусом

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2 ноября 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в смягчение негативных последствий пандемии и обеспечить защиту окружающих, особенно старшего поколения.

«Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот инфекционный процесс», – заявил министр.

Мурашко отметил, что в настоящее время нет препарата, который мог бы кардинально поменять расклад сил в борьбе с инфекцией. По его словам, есть препараты, показывающие хорошую эффективность на ранних стадиях заболевания, но «универсального препарата пока в мире нет».

Ранее сообщалось, что Мурашко поручил направить в регионы медиков для помощи в борьбе с COVID-19.