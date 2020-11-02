Глава Минздрава РФ призвал жителей страны внести свой вклад в борьбу с коронавирусом
2 ноября 2020, 19:52[ «Аргументы Недели» ]
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в смягчение негативных последствий пандемии и обеспечить защиту окружающих, особенно старшего поколения.
«Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот инфекционный процесс», – заявил министр.
Мурашко отметил, что в настоящее время нет препарата, который мог бы кардинально поменять расклад сил в борьбе с инфекцией. По его словам, есть препараты, показывающие хорошую эффективность на ранних стадиях заболевания, но «универсального препарата пока в мире нет».
Ранее сообщалось, что Мурашко поручил направить в регионы медиков для помощи в борьбе с COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.