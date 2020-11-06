Для помощи больным с лёгкой формой COVID открывают обсерваторы

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6 ноября 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Что такое обсерва́ция? В переводе с латинского это «наблюдение», в медицине этим термином называют комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний. В крае обсервационный центр создаётся параллельно с развертыванием дополнительных ковидных коек в больницах, пояснил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Он предназначен для больных лёгкими формами COVID-19, у которых нет возможности проходить лечение дома», – рассказал глава края, добавив, что такой центр заработает уже на следующей неделе во Владивостоке.

Дополнительные койки

Накануне праздника Дня народного единства, во вторник, 3 ноября, Олег Кожемяко проверил работу по оборудованию дополнительных 140 мест для лечения пациентов с коронавирусом в больницах краевого центра.

Губернатор побывал в краевой клинической больнице №2 (бывшая Больница рыбаков), где сейчас идёт ремонт помещений. Как доложила главный врач Светлана Бениова, до 1 декабря в клинике развернут 100 ковидных коек.

«В больнице уже обеспечено сто пять мест для пациентов с коронавирусом. Для увеличения коечного фонда необходимо смонтировать охранно-пожарную сигнализацию, кислородные концентраторы», – уточнила главврач.

А во Владивостокской клинической больнице №1 дополнительные 40 мест к существующим 30 для лечения пациентов с COVID-19 заработают уже в течение недели – под эти цели используют отделение гинекологии. Как доложил губернатору главный врач Евгений Шестопалов, сейчас в больнице ведётся ремонт, расставляется оборудование, набирается штат сотрудников.

Обсерватор для студентов

Кроме того, в городе появится обсерватор, предназначенный для студентов с лёгкой формой респираторных заболеваний, которые столкнулись с проблемами при заселении в общежития. Такое распоряжение губернатор дал на заседании краевого оперативного штаба во вторник, 3 ноября.

Олег Кожемяко заметил, что нередки случаи, когда иногородние студенты с лёгкими формами заболевания вынуждены находиться в больнице дольше положенного из-за того, что они не могут соблюдать режим изоляции. Чтобы позаботиться о здоровье этой категории пациентов, а также разгрузить коечный фонд, глава Приморского края распорядился создать во Владивостоке обсерватор на 50-70 мест.

«Там могут разместить студентов или курсантов, которые не имеют возможности жить в семье, а в общежитие их не пускают. Конечно, в обсерваторе будет находиться дежурный врач, который обеспечит прохождение необходимого курса лечения», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Ещё одно предложение губернатора направлено на помощь родителям – глава края высказался за создание в крупных городах Приморья круглосуточных детских садов.

«У нас есть семейные пары, где муж и жена работают в больницах, дежурства могут пересекаться, и им необходимо детей где-то оставлять. Кроме того, в семье все взрослые могут заболеть тяжёлой или средней формой, а бабушек или дедушек рядом не окажется, поэтому место для детей обязательно нужно предусмотреть как минимум во Владивостоке, а также в Уссурийске и в Находке», – поручил Олег Кожемяко.

Между тем, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования: избегать посещения особо людным мест, носить маску, особенно в общественном транспорте и торговых заведениях, придерживаться «социальной дистанции», следить за чистотой рук и поверхностей.