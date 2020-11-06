В России коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,07
6 ноября 2020, 11:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу поднялся до 1,07
Только в одном из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент меньше единицы. В Ростовской области он составил 0,99, опустившись ниже 1 впервые с 27 октября. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил ровно 1. В Москве этот показатель за сутки также вырос и достиг отметки 1,11.
По данным федерального оперштаба, самый высокий показатель по-прежнему фиксируется в Санкт-Петербурге, где в последние дни выявляют уже более тысячи новых случаев в сутки. Коэффициент поднялся здесь до максимума с 9 октября и составил 1,22.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России.
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