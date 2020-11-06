Проценко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

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6 ноября 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Денис Проценко, Facebook

Главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко оценил ситуацию с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией в больнице в Коммунарке. Своим мнением он поделился в интервью Антону Красовскому для проекта RT «Эпидемия».

Проценко отметил, что сейчас больница полностью заполнена пациентами. При этом он надеется, что к марту 2021 года зараженных COVID-19 станет меньше, чем в нынешнее время. По его словам, это будет «многокомпонентная составляющая победа» над коронавирусом.

«Идеальный вариант был бы, если бы в марте, к очередному сезону заболеваемости гриппом, когда можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенная и менее бурная в плане количества заболевших, появится эффективная вакцина», - пояснил он.

Кроме того, Проценко считает, что к июню пандемия в России может закончиться, если привить 50% населения.