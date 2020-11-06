Проценко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
6 ноября 2020, 09:35[ «Аргументы Недели» ]
Главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко оценил ситуацию с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией в больнице в Коммунарке. Своим мнением он поделился в интервью Антону Красовскому для проекта RT «Эпидемия».
Проценко отметил, что сейчас больница полностью заполнена пациентами. При этом он надеется, что к марту 2021 года зараженных COVID-19 станет меньше, чем в нынешнее время. По его словам, это будет «многокомпонентная составляющая победа» над коронавирусом.
«Идеальный вариант был бы, если бы в марте, к очередному сезону заболеваемости гриппом, когда можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенная и менее бурная в плане количества заболевших, появится эффективная вакцина», - пояснил он.
Кроме того, Проценко считает, что к июню пандемия в России может закончиться, если привить 50% населения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.