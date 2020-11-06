Вирусолог Альтштейн считает, что повторное заражение COVID-19 проходит тяжелее

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6 ноября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

пациент, фото: pixabay.com

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что повторного заражение новой коронавирусной инфекцией в прицепе возможно. Однако это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание, пояснил он.

«… человек, которые перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек. Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Альтштейн отметил, что основная защита от вируса - это естественный иммунитет человека. По его словам, риск повторного заражения можно определить по первичной реакции организма.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», - уточнил он. Вирусолог добавил, что возможность определить тяжесть заболевания пока невозможно, поскольку данный вопрос пока мало изучен.