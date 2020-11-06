Мишустин обсудил с белорусским коллегой ход испытаний вакцины от COVID-19

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6 ноября 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Премьеры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили ход клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

В телефонном разговоре стороны также обменялись мнениями по поводу производства российской вакцины в Белоруссии.

Также Мишустин и Головченко затронули «актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах».

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил подготовить предложения по производству в Белоруссии российской вакцины от COVID-19.