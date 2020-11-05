Лукашенко поручил подготовить предложения по производству в Белоруссии российской вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 5 ноября, дал своему помощнику Александру Косинцу поручение подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от COVID-19.
Лукашенко в рамках разговора с помощником заявил, что необходимо проанализировать работу аналогичных производств и подготовить предложения по организации системы выпуска на белорусской территории вакцины от коронавируса, созданной в России.
Глава Белоруссии подчеркнул, что речь идет о непростом и недешевом процессе. Александр Лукашенко напомнил, что "никто никому свое производство не отдает", а наладить выпуск в республике предложил президент России Владимир Путин "на дружеских основаниях".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.