Лукашенко поручил подготовить предложения по производству в Белоруссии российской вакцины от COVID-19

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5 ноября 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 5 ноября, дал своему помощнику Александру Косинцу поручение подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от COVID-19.

Лукашенко в рамках разговора с помощником заявил, что необходимо проанализировать работу аналогичных производств и подготовить предложения по организации системы выпуска на белорусской территории вакцины от коронавируса, созданной в России.

Глава Белоруссии подчеркнул, что речь идет о непростом и недешевом процессе. Александр Лукашенко напомнил, что "никто никому свое производство не отдает", а наладить выпуск в республике предложил президент России Владимир Путин "на дружеских основаниях".