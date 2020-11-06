В России на треть упал спрос на продукты из «карантинного набора»
6 ноября 2020, 08:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
В октябре россияне приобрели на 28-30% меньше гречки, манки и геркулеса. Также снизились продажи макарон, консервов и тушенки.
По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, покупательский спрос снизился по отношению к докризисному уровню. Такое положение дел он объясняет тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии.
«На объемы продаж также повлияло падение трафика в торговых центрах», – уточнил Евтухов.
Кроме этого, ряд экспертов пришли к выводу, что большинство потребителей считает нужным сократить расходы на продовольствие.
Ранее эксперты назвали продукты, которые могут подорожать к Новому году.
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