В России на треть упал спрос на продукты из «карантинного набора»

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6 ноября 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Магазин. Фото: pixabay.com

В октябре россияне приобрели на 28-30% меньше гречки, манки и геркулеса. Также снизились продажи макарон, консервов и тушенки.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, покупательский спрос снизился по отношению к докризисному уровню. Такое положение дел он объясняет тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии.

«На объемы продаж также повлияло падение трафика в торговых центрах», – уточнил Евтухов.

Кроме этого, ряд экспертов пришли к выводу, что большинство потребителей считает нужным сократить расходы на продовольствие.

Ранее эксперты назвали продукты, которые могут подорожать к Новому году.