Эксперты назвали продукты, которые могут подорожать к Новому году

Эксперты предупредили россиян о росте цен на некоторые продукты к Новому году. В свой перечень специалисты включили мясо, рыбу и молоко.
Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что вырастет цена на макароны, поскольку в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. По его словам, подорожают культуры, которые идут на корм скоту: пшеница пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Следовательно, увеличится цена мяса и молока из-за роста себестоимости производства, пояснил он.
Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько не исключает повышения цен на рыбу и рыбные продукты. Кроме того, эксперт уверен, что роста можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт продукции с Дальнего Востока за границу, «это позволило бы насытить российский рынок».
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