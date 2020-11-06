В Алтайском крае новую четверть предлагают начать в дистанционном режиме

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6 ноября 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: altapress.ru

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Новую четверть в школах Алтая хотят начать с «удаленки» и запрета детям ходить в ТЦ без взрослых.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что текущая эпидемиологическая обстановка говорят о необходимости дать школьникам и учителям еще одну неделю.

Основные причины – рост числа инфицированных и показатели смертности от коронавируса. Губернатор предложил с 9 ноября начать занятия в удаленном режиме, а с 16 ноября - полноценные уроки в очном формате. Окончательное решение планируется принять в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области родителей младшеклассников рекомендовали отправить на удаленку.