В Алтайском крае новую четверть предлагают начать в дистанционном режиме
6 ноября 2020, 07:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: altapress.ru
Новую четверть в школах Алтая хотят начать с «удаленки» и запрета детям ходить в ТЦ без взрослых.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что текущая эпидемиологическая обстановка говорят о необходимости дать школьникам и учителям еще одну неделю.
Основные причины – рост числа инфицированных и показатели смертности от коронавируса. Губернатор предложил с 9 ноября начать занятия в удаленном режиме, а с 16 ноября - полноценные уроки в очном формате. Окончательное решение планируется принять в пятницу.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области родителей младшеклассников рекомендовали отправить на удаленку.
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