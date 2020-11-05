Полная изоляция для граждан старше 65 лет введена в Ивановской области

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5 ноября 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

женщина в маске, Zamir Usmanov/Global Look Press

В четверг, 5 ноября, стало известно, что власти Ивановской области вводят на территории региона полную изоляцию для граждан старше 65 лет из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне в Ивановской области был побит рекорд по госпитализациям – в стационары доставили 218 пациентов. В рамках брифинга ранее сегодня глава облздрава Артур Фокин заявил, что с пятницы, 6 ноября, в регионе вводится "домашний режим" для жителей в возрасте старше 65 лет.

Уточняется, что пожилым гражданам можно выходить на улицу только для непродолжительной прогулки, а не для посещения магазина, аптеки или почты. Им следует исключить все контакты. Купить продукты и лекарства, а также решить различные бытовые вопросы людям старше 65 лет помогут волонтеры.