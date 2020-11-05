В Горячем Ключе незаконно прокладывают канатную дорогу

Аргументы Недели → Общество

5 ноября 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Горячем Ключе идут споры о постройке канатной дороги вдоль хребта Котх к вершине горы. Разрешения на строительство нет, но оно продолжается.

В черте Горячего Ключа находится кафе "Старый Замок". Его владелица — Светлана Бесчастная. Женщина за личные средства проложила набережную вдоль реки Псекупс рядом со своим заведением, а также сделала бесплатную парковку. Сейчас от предпринимательницы требуют сноса канатной дороги, которую без разрешения строят рядом с кафе. Вот только борьбу с канаткой начала она сама и строит её посторонняя компания ООО "Прогресс-Инвест".

В 2017 году предприятие заключило с администрациями края и Горячего Ключа соглашение о строительстве канатной дороги. От Светланы потребовали уступить пятнадцать соток земли под набережной для установки нижней опоры канатки.

Этот участок инвестору отошёл по договору сервитута, который предполагал, что ООО "Прогресс-Инвест" самостоятельно получит все необходимые разрешения на строительство, вот только компания обратилась за ними лишь в августе этого года при том, что деревья для установки опор уже вырубили. В итоге, в разрешении на строительство было отказано, однако оно продолжается, а убрать уже существующие конструкции требуют от владелицы кафе. При этом не только требуют, но и отказывают в продлении договора аренды земли под набережной на основании незаконного строительства, которое ведёт совершенно другая компания.



Более того, в 2018 году мэрия подала иск о расторжении договора об аренде полосы земли между набережной и трассой, который заключили с Бесчастной ещё в 2010. Судебное решение по этому вопросу было принято лишь в 2020 году, но за полтора года до того, как оно было вынесено, мэрия передала землю ООО "Прогресс-Инвест" - при ещё действующем соглашении со Светланой Бесчастных.