Оперштаб: В России за сутки выявлено 19 404 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19
5 ноября 2020, 10:57[ «Аргументы Недели» ]
В России за сутки выявлено 19 404 новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что всего в нашей стране выявлено 1 712 858 людей, заразившихся во время пандемии коронавирусом нового типа.
Новые зараженные выявлены в 85 регионах. В Москве зафиксировано 5255 новых случаев коронавируса.
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