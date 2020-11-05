Оперштаб: В России за сутки выявлено 19 404 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 19 404 новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что всего в нашей стране выявлено 1 712 858 людей, заразившихся во время пандемии коронавирусом нового типа.

Новые зараженные выявлены в 85 регионах. В Москве зафиксировано 5255 новых случаев коронавируса.

«Аргументы недели» опубликовали дневник 31-летнего мужчины с COVID-19.