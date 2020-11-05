Кубанских моряков вернут из Намибии

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5 ноября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fleetphoto.ru

Моряки из Краснодарского края и других регионов, которые застряли в Намибии на судне "Николай Солодчук" смогут вернуться домой в декабре.



ТАСС со ссылкой на ДВО РПСМ Николая Суханова сообщил, что договор между фрахтователем и моряками уже подписан. В сообщении указывается, что все возможные пункты в документе предусмотрены, всё оформлено законно со всех сторон и в декабре моряки смогут получить полный расчёт и вернуться на родину.



Сейчас состояние экипажа судна оценивается как удовлетворительное, почти все члены команды переболели коронавирусом.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что моряки целый год не могли получить зарплату. Корабль находится в порту Уолфиш-Бей в Намибии. За помощью брошенные россияне обратились в союз моряков и российское консульство.