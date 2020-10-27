Кубанские моряки застряли в Намибии

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27 октября 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fleetphoto.ru

Вот уже год как моряки рыболовецкого судна "Николай Солодчук" не получают зарплату. Корабль стоит в порту Уолфиш-Бей в Намибии.



За помощью экипаж судна обратился в союз моряков и российское консульство. Одиннадцать человек из разных регионов России, в том числе и с Кубани, должны получить от работодателя около двадцати миллионов рублей. Как сообщает "Интерфакс", запасы воды и еды на судне есть.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что троих моряков с взорвавшегося в Керченском проливе танкера перестали искать.