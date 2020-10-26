Троих моряков с танкера

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26 октября 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

yugopolis.ru

Боцмана, матроса и практиканта с взорвавшегося танкера "Генерал Ази Асланов" перестали искать. Мужчины пропали после взрыва на судне, который произошёл в субботу, двадцать четвёртого октября.



Решение о прекращении поисков приняли в Морском спасательном центре. В ведомстве считают, что шансов найти пропавших живыми нет. Об этом сообщил сотрудник Росморречфлота.



Всего на танкере находились 13 человек. После взрыва для поиска троих пропавших задействовали водолазов и тепловизоры. Остальных десятерых подобрал проходивший неподалёку буксир "Сириус".



По предварительной информации, взрыв топливных паров произошёл на судне из-за нарушения техники безопасности. Корабль отбуксируют в Крым, по факту происшествия прокуратура проводит проверку.



