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Аргументы Недели Общество 13+

Троих моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" перестали искать

, 13:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Троих моряков с танкера
yugopolis.ru

Боцмана, матроса и практиканта с взорвавшегося танкера "Генерал Ази Асланов" перестали искать. Мужчины пропали после взрыва на судне, который произошёл в субботу, двадцать четвёртого октября.

Решение о прекращении поисков приняли в Морском спасательном центре. В ведомстве считают, что шансов найти пропавших живыми нет. Об этом сообщил сотрудник  Росморречфлота.

Всего на танкере находились 13 человек. После взрыва для поиска троих пропавших задействовали водолазов и тепловизоры. Остальных десятерых подобрал проходивший неподалёку буксир "Сириус".
 
По предварительной информации, взрыв топливных паров произошёл на судне из-за нарушения техники безопасности. Корабль отбуксируют в Крым, по факту происшествия прокуратура проводит проверку. 

Kub