Собянин: Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов в Москве будет продлено
5 ноября 2020, 09:16[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дистанционный формат обучения для учеников 6-11 классов в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции будет продлен еще на две недели – с 9 по 22 ноября.
«В начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», - высказал он.
Собянин отметил, что соблюдение масочного режима, перевод на удаленку и дистанционное обучение позволяет стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Москве. По его словам, за последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась, а число заразившихся COVID -19 среди старшеклассников уменьшилось почти вдвое.
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