Выборы в США привели к всплеску коронавируса COVID-19

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5 ноября 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Выборы в США привели к всплеску коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Впервые с начала пандемии коронавируса в штатах было зафиксировано более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки.

В США коронавирус выявили у 103 тысяч человек. 52 тысячи пациентов госпитализированы. 1,1 тысячи человек с выявленной инфекцией скончались.

По информации МИР24, 17 американских штатов, в том числе Канзас, Теннесси, Вирджиния, Оклахома, Монтана, Айова, Северная Дакота, Южная Дакота, Огайо, Небраска, Миннесота, Индиана и Западная Вирджиния в среду, 3 ноября, заявили о рекордном количестве пациентов, госпитализированных с COVID-19.



По данным университета Джонса Хопкинса, всего за период пандемии коронавируса нового типа в США зарегистрировано девять миллионов 477 тысяч 709 случаев заражения COVID-19. Скончались 233651 человек. Вылечились более 3,7 миллиона пациентов.

В США подводят результаты выборов президента.