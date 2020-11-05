Познер спрогнозировал последствия выборов в США для России

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал выборы президента в Соединенных Штатах. По его словам, текущая ситуация может привести к «двоевластию».
«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что "что в лоб, что по лбу". Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», - пояснил он.
Однако Познер считает, что избрание Трампа на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо. Он добавил, что действующий президент может предпринять «какие-то шаги», которые «понравятся России». При этом телеведущий призвал не ожидать позитивных изменений во взаимоотношениях стран вне зависимости от результатов выборов.
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