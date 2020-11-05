Почему сжигание мусора - самый варварский метод борьбы с ним?

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5 ноября 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Фото: cоцсети

Власти Петербурга и Ленинградской области начали создавать акционерное общество, которое разработает единую концепцию переработки мусора для двух регионов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ленинградской области. Александр Дрозденко добавил, что правильно перерабатывать отходы мусоросжигательные заводы не могут, поэтому их нужно запретить на законодательном уровне. О том, как сжигается мусор в России, и к чему это приводит – в материале «Аргументов недели».

В России власти намеренно не обращают внимание на проблему сжигания мусора. В конце 2019 года Госдума в последнем чтении приняла законопроект, который приравнивает мусоросжигание к утилизации твердых коммунальных отходов. Это значит, что государственные корпорации смогут получать больше прибыли от сжигания мусора. Как сообщает Greenpeace, в стране планируют построить еще 30 мусоросжигательных заводов. Насколько они будут масштабными – неизвестно. В России на данный момент 6 больших таких заводов – три из них в Москве, по одному в Пятигорске, Мурманске и Владивостоке.

В постановлении правительства о единых требованиях к объектам по обращению с твердыми коммунальными отходами сжигание мусора тоже называют разновидностью утилизации. Но так это называть нельзя, потому что в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» утилизацией называют повторное использование отходов для создания новых товаров. После мусоросжигания никакие новые товары не создаются. На заводе весь мусор (батарейки, органические отходы, пластиковые упаковки) сжигается, но не исчезает: он превращается в токсичные отходы и в опасные выбросы.

Наиболее опасные выделяющиеся вещества на мусоросжигательных заводах – это диоксины. Самый токсичный вид этого вещества в 67 тысяч раз ядовитее цианистого калия, которым пытались убить Распутина, и в 500 раз - стрихнина, которым обычно травят крыс. Кроме того, заводы выделяют около 500 видов соединений других опасных веществ, ядовитую сажу и тяжелые металлы. Многие из них не разлагаются и способны накапливаться в живых организмах. Особенно это опасно в Москве – три мусоросжигающих завода в столице выделяют больше диоксинов, чем вся промышленность Германии.

Все эти выбросы влияют на здоровье людей. Диоксины вызывают общее отравление, бесплодие и мутацию генов. Также они подавляют имунитет и разрушают гормональную систему человека. По данным Greenpeace, в Италии вероятность смерти от рака легких у человека, живущего рядом с мусоросжигательным заводом, почти в 7 раз больше. Влияют токсичные вещества и на природу. В Англии в районе Бирмингема в 1991 году вблизи мусоросжигательного завода в молоке коров на трех фермах была обнаружена высокая концентрация диоксина. Тогда молочные продукты сняли с продажи.

Единственное достоинство сжигания мусора в России – это снижение исходного объема свалки до 10 раз. Однако авторы проектов таких заводов могли бы модернизировать подходы к уничтожению свалок. Этому мешает ряд проблем. В России не рассматриваются альтернативные и более экологичные варианты из-за дороговизны первоначального взноса – захоронение мусора сначала дороже его сжигания. Также неверно рассчитывается площадь санитарной зоны вблизи таких заводов – из-за этого понижается качество жизни. И последнее – власти не учитывают последствия работы мусоросжигательных заводов и не понимают, что вредные вещества могут не разлагаться десятилетиями и наносить ущерб в разы больше, чем траты на захоронение или переработку мусора.

Если модернизировать систему переработки мусора (и, конечно, научиться распределять бюджет не в свои карманы), то можно создать благоприятные условия для сохранения экологии даже при сжигании мусора. Так сделали в Дании – в центре столицы построили самый экологический мусоросжигательный завод в мире. Он многофункционален: внутри него находится ТЭЦ, а снаружи – горнолыжная трасса, скалодром и парк. Дым, который выделяется из трубы этого завода, — это не токсичные вещества, а всего лишь водяной пар. Также такое сооружение производит около 100 миллионов тонн чистой воды – она образуется из конденсата дымовых газов.