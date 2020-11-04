В ЦБ заявили, что с начала 2020 года россияне стали в десять раз чаще переводить деньги по номеру телефона

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4 ноября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

кошелек с банковскими картами, pixabay.com

В Центробанке в среду, 4 ноября, сообщили, что с января по октябрь текущего года число денежных переводов в России через систему быстрых платежей увеличилось в десять раз и достигло 70 млн.

Согласно последней информации, средний разовый перевод на протяжении всего года находится на уровне 7–9 тысяч рублей. Как сообщает RT, особенно популярны переводы по номеру телефона в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, что система быстрых платежей начала работать в начале прошлого года. Она дает клиентам разных банков возможность мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. С 1 мая 2020 года сумму до 100 тысяч рублей в месяц можно переводить без комиссии.

Уточняется, что резкое увеличение числа переводов по номеру телефона с начала 2020 года связано также с пандемией COVID-19, так как в условиях распространения заболевания многие граждане не хотят оплачивать товары и услуги наличными.