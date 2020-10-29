Депутат Аксаков оценил предложение о временной отмене комиссий за банковские переводы
29 октября 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил предложение депутата ГД Евгения Федорова не взимать комиссии за банковские переводы между физлицами в периоды ограничений.
Аксаков в беседе с RT отметил, что финансовая организация предоставляет любую услугу за какую-то плату. Если средства поступать не будут, то и услуга не будет предоставляться. "Это аксиома", – заметил парламентарий.
По мнению Анатолия Аксакова, было бы правильны пропагандировать систему быстрых платежей, при которых банк берет затраты на себя, вследствие чего в период ограничений граждане могут бесплатно переводить деньги своим родным и оплачивать различные услуги через систему быстрых платежей с очень низким тарифом.
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