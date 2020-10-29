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Депутат Федоров предложил отменить комиссии за банковские переводы на время ограничений

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Федоров предложил отменить комиссии за банковские переводы на время ограничений
банковская карта, pixabay.com

Депутат Госдумы Евгений Федоров выдвинул идею об отмене комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса нового типа.

Копия письма депутата, направленного на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, имеется в распоряжении RT.

Депутат отметил, что в связи с ростом выявления случаев COVID-19 регионам РФ пришлось частично вернуться к ограничительным мерам. Некоторые сотрудники были переведены на удаленную работу, а гражданам пожилого возраста было рекомендовано оставаться дома.

Россияне, по мнению Евгения Федорова, в сложившихся условиях активнее пользуются онлайн-инструментами для проведения финансовых операций, в частности, оплачивая платежи за съем жилья, а также оказывая помощь своим родственникам. Им, однако, приходится оплачивать комиссии, предусмотренные банками за переводы.

Депутат попросил главу ЦБ рассмотреть возможность временного обнуления комиссий на переводы между физическими лицами.

ЕТ

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