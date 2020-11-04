Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала идею ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

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4 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

пенсия, фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею ввести лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров.

Предложение наложить ограничение на электронные переводы пенсионеров внес руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Он считает, что такое решение не позволит осуществлять крупные кражи денежных средств пожилых россиян дистанционно.

Светлане Бессараб эта идея не нравится, сообщает RT. По ее мнению, это становится неким наказанием не воров, а пенсионеров, которым может быть необходим перевод более крупной суммы. Бессараб считает, что нужно более жестко наказывать мошенников, совершающих преступления против пенсионеров, которые на самом деле легкая добыча для преступников. Она уже выступала с таким предложением.

Евгений Биезбардис ранее сообщил, кому в 2021 году назначат пенсию раньше срока.