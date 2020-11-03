В столице прошла церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации»

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3 ноября 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации» состоялась в столичном театре «Геликон-опера». Об этом сообщила пресс-служба Ассамблеи народов России.

«3 ноября 2020 года в музыкальном театре «Геликон-опера» состоялась церемония вручения наград Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации», приуроченная ко Дню народного единства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

«Номинанты от Московского дома национальностей директор Владимир Тарасов, первый заместитель директора Диляра Сафаралиева, начальник Московского центра интеграции - начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти Галина Бурова стали победителями в рамках номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества», получив звания лауреатов I степени», - уточняется в материале.

В пресс-службе добавили, что мероприятие впервые проводится в 2020 году по инициативе общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Награждение лауреатов проходило по семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».