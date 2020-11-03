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3 ноября 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Социальная направленность бюджета столицы в 2021 году будет усилена. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Проект бюджета на 2021-2023 годов обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19. При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн руб., увеличившись более чем на 90 млрд руб. по сравнению с бюджетом на 2020 год», - говорится в тексте.

Уточняется, что с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит порядка 2,1 трлн руб.

«Безусловным приоритетом бюджета на 2021 год будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на плюс 11,8%. Также опережающими темпами увеличиваются расходы на государственные программы развития культуры (плюс 5,4%), социальной поддержки жителей (плюс 5,0%), спорта (плюс 5,0%) и образования (плюс 2,6%)», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что на цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 млрд руб., из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд руб.