Депутат Александр Шерин считает, что россиянам опасно отдыхать в Турции

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3 ноября 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Изображение Oleg Mityukhin с сайта Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что как российским, так туристам из других стран, посещение Турции не безопасно. По мнению парламентария, Турция не совсем та страна, которая в настоящее время будет беспокоиться о безопасности иностранных туристов, в том числе и российских.

Шерин убежден, что Турция опасна не только для туристов, но и для нашей страны. Он напомнил об инциденте со сбитым Су-24 над Сирией и убитом российском летчике. Депутат отметил: "как уважающий себя гражданин России, не считаю возможным для себя отдыхать в стране, которая сбивала самолёт и уничтожала нашего пилота".

Также Шерин заявил, что считает "возможным финансировать это государство деньгами туристов", а россияне косвенно это делают, - передает радиостанция "Говорит Москва".

По мнению парламентария, необходимо "проводить разъяснительную работу среди тех, кто собирается на отдых за границу и «давать им соответствующие посылы»".

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.