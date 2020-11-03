Владимир Евланов попросил сократить срок постройки Яблоновского моста ещё на год

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3 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ngkub.ru

Депутат Госдумы РФ Владимир Евланов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой завершить строительство Яблоновского моста в 2023 году.



Работы по постройке сооружения профинансированы из федерально бюджета с ведутся в соответствии с установленными сроками. Сдача запланирована на 2025 год, однако, по словам парламентария, такая важная транспортная артерия требует более сжатых сроков введения в эксплуатацию. Евланов отметил, что от этого зависит репутация территории, которая привлекает повышенное внимание туристов.



Депутат попросил ускорить строительство за счёт федеральных средств и ввести мост в эксплуатацию уже в 2023 году. О результатах рассмотрения обращения станет известно уже в этом месяце.