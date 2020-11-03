Минпросвещения России порекомендовало классным руководителям идти в Instagram

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

обучение дистанционно, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минпросвещения России во время дистанционного обучения рекомендует классным руководителям проводить ежедневные онлайн-встречи для поддержания учебного настроя у школьников, а классные часы можно перенести в Instagram.

Об этом говорится в рекомендациях по использованию информационных технологий в образовательном процессе в условиях пандемии. Их подготовили Минпросвещения вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Традиционные классные часы хорошо переносятся в Instagram в виде прямых эфиров и интересных "сториз"», - говорится в рекомендациях.

Школам советуют организовать обучение педагогов работе с цифровыми сервисами.

Неравенство учащихся из-за технических или других проблем из-за перехода на дистанционное обучение недопустимо. Школы должны «выявить и поддерживать наиболее уязвимые категории обучающихся и их семьи».

Кравцов назвал эпидемиологическую ситуацию в школах управляемой.