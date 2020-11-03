Сенатор Рязанский поддержали решение правительства упростить систему маркировки лекарств
3 ноября 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский утром во вторник, 3 ноября, оценил решение правительства РФ упростить систему маркировки лекарств.
Ранее российское правительство упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что решение является правильным. Теперь, если тот или иной препарат заявлен в системе, его можно продавать.
По мнению сенатора, без этой меры возникнет неуправляемость в потоках поступления, складов и продаж лекарств. Кроме того, на время пандемии COVID-19 следует ускорить процесс попадания препаратов в аптеки.
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