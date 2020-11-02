Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах

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2 ноября 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 2 ноября, в рамках совещания с вице-премьерами назвал ситуацию с нехваткой лекарств, сложившуюся в некоторых регионах страны, недопустимой.

Мишустин отметил, что в последнее время ряд регионов Российской Федерации столкнулся с тем, что список жизненно необходимых и важных препаратов существует, а отдельных лекарств, содержащихся в нем, в аптеках нет.

Российский премьер заявил, что правительство подготовило постановление, вводящее особенности регулирования цен на жизненно необходимые препараты, прежде всего, с целью обеспечения людей как можно более широким доступом к самым важным и востребованным лекарствам.