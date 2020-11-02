Правительство РФ выделило регионам более 5 млрд рублей на лечение больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам страны выделяется 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом нового типа.
В сообщении уточняется, что регионам Российской Федерации выделено более 5,04 миллиарда рублей для обеспечения инфицированных COVID-19 бесплатными лекарствами. Средства на эти цели будут направлены из резервного фонда правительства.
Уточняется, что бесплатные лекарства предоставят пациентам, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Все необходимые препараты будут выдаваться по рецепту.
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