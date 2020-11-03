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За сутки в России скончались 355 зараженных коронавирусом пациентов

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 355 зараженных коронавирусом пациентов
московские врачи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 355 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом утром во вторник, 3 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 63 пациента скончались в Москве, 59 – в Санкт-Петербурге, 14 – в Ростовской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа в России стали 28 828 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России выявили 18 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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