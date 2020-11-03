Депутат Говорин прокомментировал идею создания бюджетных мест на второе высшее в медвузах

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил предложение предоставить гражданам РФ возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медспециальности.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов выдвинул идею о предоставлении россиянам возможности бесплатного получения второго высшего образования в случае поступления на медицинские специальности.
Николай Говорин заявил в беседе с RT, что на фоне сложившейся в последнее время ситуации проблему следует рассматривать комплексно. По мнению депутата, медицина – это специальность, которой следует полностью отдаваться. Кроме того, она требует полной отдачи с утра и до вечера всю жизнь.
По мнению Говорина, правильный путь заключается в повышении грамотности граждан в оказании первой медицинской помощи, в формировании культуры ответственного отношения к здоровью, а также в развитии механизмов медпомощи и самопомощи.