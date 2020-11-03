Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России планируют ввести систему контроля использования масок

, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

В России планируют ввести систему контроля использования масок
коронавирус, фото: pixabay.com

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что система технического зрения "Маска" будет отслеживать в госучреждениях нарушения, которые связаны с отсутствием средств индивидуальной защиты.

С помощью системы будет проводиться анализ видеоданных, полученных при различных ракурсах и освещении, сообщает RT. Она позволит снизить возможность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях.

Лица, ответственные за соблюдение эпидемиологического режима, будeт получать информацию о нарушениях с помощью мобильного приложения. Система позволит создавать отчеты за определенный промежуток времени, она будет интегрирована с информационными системами медучреждений.

Ранее сообщалось, что в России несколько производителей масок остановили производство из-за низкого спроса.

НС

Общество

Bulgarian Military: ни один танк в мире сегодня не способен победить российскую «Армату»

Bulgarian Military: ни один танк в мире сегодня не способен победить российскую «Армату»

Ни один танк в мире в настоящий момент не способен победить российский Т-14 «Армата». Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах зарубежной интернет-прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью