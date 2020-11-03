В России планируют ввести систему контроля использования масок

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3 ноября 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что система технического зрения "Маска" будет отслеживать в госучреждениях нарушения, которые связаны с отсутствием средств индивидуальной защиты.

С помощью системы будет проводиться анализ видеоданных, полученных при различных ракурсах и освещении, сообщает RT. Она позволит снизить возможность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях.

Лица, ответственные за соблюдение эпидемиологического режима, будeт получать информацию о нарушениях с помощью мобильного приложения. Система позволит создавать отчеты за определенный промежуток времени, она будет интегрирована с информационными системами медучреждений.

Ранее сообщалось, что в России несколько производителей масок остановили производство из-за низкого спроса.