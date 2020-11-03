В России планируют ввести систему контроля использования масок
3 ноября 2020, 08:54[ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что система технического зрения "Маска" будет отслеживать в госучреждениях нарушения, которые связаны с отсутствием средств индивидуальной защиты.
С помощью системы будет проводиться анализ видеоданных, полученных при различных ракурсах и освещении, сообщает RT. Она позволит снизить возможность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях.
Лица, ответственные за соблюдение эпидемиологического режима, будeт получать информацию о нарушениях с помощью мобильного приложения. Система позволит создавать отчеты за определенный промежуток времени, она будет интегрирована с информационными системами медучреждений.
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